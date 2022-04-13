Украинский боксер вернул свой легендарный образ.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик удивил болельщиков неожиданной сменой имиджа.

Знаменитый украинский боксер вспомнил прическу, которую делал еще при своих выступлениях на любительском уровне.

В своем Инстаграме Александр Усик опубликовал фото с новой-старой прической.

"Все будет Украина", - подписал снимок Усик.

Добавим, что с такой прической Усик выступал на Олимпиаде-2012, когда он завоевал золотые медали и после победы станцевал прямо в ринге гопак.

Напомним, сейчас Александр Усик находится в Европе, где ожидает официального подтверждения боя против британского боксера Энтони Джошуа.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик объявил о создании благотворительного фонда для поддержки Украины.

Усик - Джошуа: что известно о реванше