Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик удивил болельщиков неожиданной сменой имиджа.
Знаменитый украинский боксер вспомнил прическу, которую делал еще при своих выступлениях на любительском уровне.
В своем Инстаграме Александр Усик опубликовал фото с новой-старой прической.
"Все будет Украина", - подписал снимок Усик.
Добавим, что с такой прической Усик выступал на Олимпиаде-2012, когда он завоевал золотые медали и после победы станцевал прямо в ринге гопак.
Напомним, сейчас Александр Усик находится в Европе, где ожидает официального подтверждения боя против британского боксера Энтони Джошуа.
Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик объявил о создании благотворительного фонда для поддержки Украины.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.