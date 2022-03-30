Обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем следующем поединке с британцем Энтони Джошуа.
Цитирует 35-летнего крымчанина CNN.
– Насколько сложным было решение покинуть защищать Украину и уехать готовиться к титульному бою с Джошуа?
- Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю для Украины больше, если буду боксировать, а не стрелять.
- Почему для подготовки вы выбрали Чехию?
- Мои друзья приехали сюда, я не останусь здесь надолго. Я буду тренироваться там, где буду боксировать.
- Поддерживаете ли вы связь с коллегами по боксу, которые остались в Украине?
– Конечно. Я нахожусь в постоянном контакте с Василием Ломаченко, Владимиром и Виталием Кличко.
– Можно ли вообще оторваться от событий в Украине и полностью сосредоточиться на тренировках?
- Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины.
- И насколько это тяжело?
– Тяжело, но молитвы Богу помогают.
- У вас есть какие-то особые планы на деньги, которые вы заработаете за титульный бой, например, помочь Украине?
- Что-то другое меня сейчас точно не интересует - ни пояса, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит.
- Какие планы после боя?
– Я обязательно вернусь в Украину, - сказал Усик.
Добавим, что у боксера трое детей и ему не нужно было специальное разрешение для выезда из Украины.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал новым чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Организовать поединок планируют в конце июня.
- Саудовская Аравия и Великобритания - наиболее вероятные места проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.