Наш боксер готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем следующем поединке с британцем Энтони Джошуа.

Цитирует 35-летнего крымчанина CNN.

– Насколько сложным было решение покинуть защищать Украину и уехать готовиться к титульному бою с Джошуа?

- Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю для Украины больше, если буду боксировать, а не стрелять.

- Почему для подготовки вы выбрали Чехию?

- Мои друзья приехали сюда, я не останусь здесь надолго. Я буду тренироваться там, где буду боксировать.

- Поддерживаете ли вы связь с коллегами по боксу, которые остались в Украине?

– Конечно. Я нахожусь в постоянном контакте с Василием Ломаченко, Владимиром и Виталием Кличко.

– Можно ли вообще оторваться от событий в Украине и полностью сосредоточиться на тренировках?

- Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья, которые защищают наше государство, говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины.

- И насколько это тяжело?

– Тяжело, но молитвы Богу помогают.

- У вас есть какие-то особые планы на деньги, которые вы заработаете за титульный бой, например, помочь Украине?

- Что-то другое меня сейчас точно не интересует - ни пояса, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит.

- Какие планы после боя?

– Я обязательно вернусь в Украину, - сказал Усик.

Добавим, что у боксера трое детей и ему не нужно было специальное разрешение для выезда из Украины.

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