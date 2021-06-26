Василий Ломаченко проведет первый бой в этом году.

Украинский боксер Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проведет бой против японца Масайоши Накатани. Поединок состоится ранним утром 27 июня по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

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Начало боя - ориентировочно не ранее 05.00 утра.

Василий Ломаченко

Ломаченко возвращается на ринг после поражения в главном бою своей карьеры - в октябре прошлого года украинец проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса, остановившись в шаге от звания абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер решил остаться в легком весе и сделать еще одну попытку завоевать все пояса. От реванша Лопес отказался, и теперь Ломаченко приходится начинать все с начала.

Бой против Масайоши Накатани станет для Ломаченко первым на профи-ринге, в котором не будет стоять никаких поясов. В дебютном бою Ломаченко на кону стоял пояс Интернационального чемпиона по версии WBO, а дальше - в каждом бою разыгрывались пояса чемпиона мира.

Для 33-летнего Ломаченко это будет 17-й бой в профи. Украинец выиграл 14 раз (10 - досрочно), а также два раза проиграл (Лопесу и Орландо Салидо).

Перед боем Top Rank ярким видео напомнил, как Ломаченко издевался над некоторыми соперниками.

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Масайоши Накатани

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Масайоши Накатани - возможно, лучший вариант для Ломаченко, чтобы вернуться после поражения. Это крепкий и смелый боец, поединок против которого будет непростым. В бою против соперника, который превосходит Ломаченко по габаритам (Накатани выше на 12 см, а размах рук - больше на 14 см), украинец должен продемонстрировать, что его еще рано списывать со счетов в легком весе.

32-летний Накатани на профи-ринге выступает с 2011 года. Он провел 20 боев, в которых одержал 19 побед (13 - нокаутом) и потерпел одно поражение - тоже от Лопеса. Этот бой состоялся в июле 2019 года, и завершился поражением Накатани единогласным решением судей.

После этого Накатани в декабре прошлого года провел бой с Феликсом Вердехо и победил техническим нокаутом.

Отметим, что японец входит в топ-10 рейтингов всех главных боксерских организаций. Наивысшая позиция у него в рейтинге WBO - 5-е место.

Церемония взвешивания

За день до боя Ломаченко оказался немного тяжелее Накатани. Оба боксера уложились в лимит легкого веса.

Василий Ломаченко (Украина) - 61.05 кг

Масайоши Накатани (Япония) - 60.96 кг

Промо-ролик к бою

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Автор: Антон Дударь