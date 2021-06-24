Украинский боксер проведет свой первый бой после поражения от Теофимо Лопеса.

В ночь с 26 на 27 июня по Киеву украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против японца Масайоши Накатани. Соперники встретятся на ринге арены Virgin Hotel в Лас-Вегасе, США.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Ломаченко - Накатани: где смотреть бой

В Украине противостояние украинского и японского боксеров можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подписке.

Читайте такжеЛомаченко - Накатани: прогноз букмекеров на бой

Ориентировочное время начала боя - не ранее 05.00 утра по киевскому времени.

Ломаченко - Накатани: перед боем

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь