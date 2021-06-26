Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проведет бой против японца Масайоши Накатани. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.
Начало боя - ориентировочно не ранее 05.00 утра.
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Для Ломаченко это будет первый выход на ринг после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец проведет 17-й бой в профи (у него 14 побед и 2 поражения).
Накатани в предыдущий раз боксировал в декабре прошлого года - он техническим нокаутом победил Феликса Вердехо. У японца - 19 побед и 1 поражение (также от Лопеса).
Отметим, что в этом бою на кону не будет стоять никаких поясов.
Ломаченко - Накатани
Видеотрансляция боя от MEGOGO (доступна по подписке)
Текстовая трансляция боя
Ломаченко перед боем объяснил, почему решил боксировать против Накатани:
"Это крепкий парень, высокий, с хорошим размахом рук, а еще он хороший боксер. Именно поэтому я его выбрал в соперники".
А японец подчеркнул, что собирается побеждать:
"Бой с Ломаченко - это бой, который я должен выиграть и хочу выиграть".
Видео церемонии взвешивания и дуэли взглядов. Вес Ломаченко перед боем составил 61,05 кг, а Накатани - 60,96 кг.
Судить бой будут рефери из США. В ринге будет работать Селестино Руис из Чикаго. А за подсчет очков отвечают Стив Вайсфельд из Нью-Джерси, Патрисия Морс Джарман и Дэйв Моретти из Невады.
Все подробности о бое можно прочитать в анонсе от УНИАН.
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