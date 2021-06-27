Украинский боксер одержал яркую победу.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко уверенно победил японца Масайоши Накатани. Бой прошел в Лас-Вегасе, США.

Поединок завершился победой Ломаченко техническим нокаутом.

Украинец с первых секунд боя пошел вперед - ему не помешало даже рассечение, полученное после столкновения головами.

В пятом раунде Накатани побывал в нокдауне, а в девятом рефери остановил избиение японца, который уже с трудом стоял на ногах.

Видеообзор боя Ломаченко - Накатани от MEGOGO.

Ломаченко - Накатани: итоги боя

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).

Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.

На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.

Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).

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Автор: Антон Дударь