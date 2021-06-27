Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани / фото Top Rank
Экс-чемпион мира Василий Ломаченко уверенно победил японца Масайоши Накатани. Бой прошел в Лас-Вегасе, США.
Поединок завершился победой Ломаченко техническим нокаутом.
Украинец с первых секунд боя пошел вперед - ему не помешало даже рассечение, полученное после столкновения головами.
В пятом раунде Накатани побывал в нокдауне, а в девятом рефери остановил избиение японца, который уже с трудом стоял на ногах.
Видеообзор боя Ломаченко - Накатани от MEGOGO.
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Ломаченко - Накатани: итоги боя
- УНИАН провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.
- Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).
- Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.
- На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.
- Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).
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