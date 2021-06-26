Тимоти Брэдли считает, что украинский боксер будет доминировать в ринге.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал свой прогноз на бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Брэдли цитирует BoxingScene.

"Накатани - больше и выше, но он не очень умелый. Ему не занимать стойкости - это важно, но стойкость - это лишь часть боксерских навыков. Накатани не сдастся, но он совершает в ринге массу ошибок и не особо защищается. Такая комбинация - худший вариант в поединке против такого боксера, как Ломаченко. Он расчетливый, техничный, с огромными опытом и уверенностью", - сказал Брэдли.

Экс-чемпион считает, что бой завершится досрочной победой украинца:

"Ломаченко верит, что нокаутирует Накатани. Я не могу не согласиться с этим. Считаю, что рефери в итоге придется вмешаться и остановить бой - так сильно Ломаченко побьет Накатани. Не думаю, что угол японца самостоятельно остановит бой".

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"Ломаченко будет постепенно использовать ошибки Накатани в свою пользу. Он будет медленно сокрушать Накатани, подбираясь все ближе и ближе. Я думаю, что бой закончится в поздних раундах. Предположу, что это будет победа в 11-м или 12-м раундах", - подытожил Брэдли.

Ломаченко - Накатани: перед боем

Бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня.

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

Перед боем прошла традиционная процедура взвешивания.

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Автор: Антон Дударь