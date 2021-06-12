Украинский боксер возвращается в ринг после поражения от Теофимо Лопеса.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Лас-Вегасе проведет бой против японца Масайоши Накатани. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.

По мнению букмекеров, Ломаченко является безговорочным фаворитом этого боя.

Так, на победу украинского боксера дается коэффициент 1,05. В то же время на Накатани можно сделать ставку с коэффициентом 8,00.

Ничья традиционно считается наименее вероятным исходом - на нее выставлен коэффициент 21,00.

Ломаченко - Накатани: перед боем

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

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Автор: Антон Дударь