Кличко написал, что Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу тяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

"Какой потрясающий бой, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

Напомним, в 2017 году Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко. Британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. До того момента, как рефери остановил бой, Кличко дважды побывал в нокдауне, но продолжал бой.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112) и защитил свои титулы.

Позже Усик заявил, что эту победу он посвящает Украине и воинам, которые сейчас защищают нашу страну от оккупантов.

Осенью 2021-го Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Вас также могут заинтересовать новости: