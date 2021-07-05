Знаменитый боксер гордится командой Андрея Шевченко.

Легендарный боксер Владимир Кличко поддержал сборную Украины по футболу после поражения англичанам.

45-летний экс-чемпион в своем Instagram опубликовал видеоролик, где сказал теплые слова в адрес сборной Украины, а также в очередной раз намекнул на свое возвращение в ринг.

"Поздравляю Англию с великолепным матчем. Эта встреча не прошла так, как я хотел бы, но это спорт. Как вам всем известно, особенно английским фанатам, я терпел поражения в своем виде спорта. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим камбэки, не так ли?"

"Я очень горжусь украинской сборной. Нам нужно высоко держать голову, из-за того, что мы далеко продвинулись в этом турнире. Мы показали, что можем соревноваться. Не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами".

"До новых встреч, друзья, спасибо всем фанатам. Как профессиональный спортсмен, я никогда не считаю совершенно очевидным то, насколько вы все важны. Продолжайте болеть. Возможно, однажды я снова услышу, как вы скандируете моё имя", - обратился к своим подписчикам Кличко.

Напомним, что это не первый намек Кличко насчет своего камбэка. Также Владимир перед началом поединка с Англией с юмором пожелал успеха украинским футболистам.

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Украина - Англия: итоги матча

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы.

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Артем Будрин