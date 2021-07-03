Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко записал видеообращение в поддержку сборной Украины перед четвертьфиналом Евро-2020 с Англией.
Видео появилось в Twitter-аккаунте Кличко.
В своем обращении украинский экс-боксер с юмором обыграл слово "пропустить". Кличко подчеркнул, что сам ни за что не пропустил бы этот матч, а пропустить должен вратарь сборной Англии.
"Люди без остановки спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то и должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет лететь в сетку", - сказал Кличко.
"Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и получать удовольствие. Удачи обеим командам, особенно "сине-желтой". Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными", - сказал Кличко на английском, а затем добавил на украинском: "Слава Украине!"
Отметим также, что на видео Кличко появился в футболке сборной Украины.
People are non stop asking me of what I think of the match today of Ukraine vs England?! #UEFAEURO2020 🇺🇦vs🏴 pic.twitter.com/qM3szvA1vc— Klitschko (@Klitschko) July 3, 2021
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Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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