Экс-чемпион мира заявил, что ни за что бы не пропустил этот матч.

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко записал видеообращение в поддержку сборной Украины перед четвертьфиналом Евро-2020 с Англией.

Видео появилось в Twitter-аккаунте Кличко.

В своем обращении украинский экс-боксер с юмором обыграл слово "пропустить". Кличко подчеркнул, что сам ни за что не пропустил бы этот матч, а пропустить должен вратарь сборной Англии.

"Люди без остановки спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то и должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет лететь в сетку", - сказал Кличко.

"Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и получать удовольствие. Удачи обеим командам, особенно "сине-желтой". Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными", - сказал Кличко на английском, а затем добавил на украинском: "Слава Украине!"

Отметим также, что на видео Кличко появился в футболке сборной Украины.

People are non stop asking me of what I think of the match today of Ukraine vs England?! #UEFAEURO2020 🇺🇦vs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qM3szvA1vc — Klitschko (@Klitschko) July 3, 2021

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь