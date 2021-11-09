Виталий Кличко вспомнил один из своих главных поединков в карьере.

Бывший украинский боксер, а ныне киевский городской голова Виталий Кличко рассказал немного о своем знаменитом бое против британского супертяжеловеса Леннокса Льюиса.

В интервью Дмитрию Гордону Кличко-старший признался, что никогда не выглядел и не чувствовал себя так ужасно, как после боя против Льюиса.

"Я могу сказать, что так ужасно, как после боя против Леннокса Льюиса, я не выглядел ни в одном поединке. У меня прекрасная реакция. Я опускал руки для того, чтобы атаковать, а не для того, чтобы защищаться. Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары. Могу сказать, что ни разу ни в нокауте, ни в нокдауне в боксе я не находился. Это очень важная составляющая. Но в поединке с Ленноксом Льюисом, конечно, я выглядел ужасно.

Читайте такжеВиталий Кличко назвал имена двух сильнейших супертяжеловесов планеты на данный моментЯ сам себя в поединке не видел и был категорически против остановки боя врачом. Потом я посмотрел поединок и подумал: "Мама родная". Еще камера залезла прямо в рассечение – такая дырка была. Честно говоря, мурашки побежали по коже – так страшно", – сказал Виталий в интервью.

Виталий Кличко проиграл Ленноксу Льюису в 2003 году. Бой был остановлен по требованию доктора после шестого раунда из-за огромного рассечения у украинского боксера. К тому моменту украинец лидировал на карточках всех судей.

Виталий Кличко: достижения в спортивной карьере

Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013).

Чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU.

Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по версиям различных организаций (четырежды среди профессионалов и дважды среди любителей).

Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.

Член Международного зала боксерской славы.

Занимает 35-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

В ноябре 2005 года заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 году — о ее возобновлении. Спортивная карьера окончательно была завершена в декабре 2013 года.

В профессиональной карьере провел 47 боев, 45 из которых выиграл (43 нокаутом). Проиграл за карьеру всего два раза - Леннкоксу Льюису в 2003 году и Крису Берду в 2000 году.

Автор: Владимир Медяник