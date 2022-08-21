Президент подчеркнул, что защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто козацкого рода, своего не отдадут.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа тяжелой и важной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тяжелая, но такая важная и нужная победа. Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто козацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и непременно одержат победу!", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Состоялся он в Саудовской Аравии. Поединок продолжался все 12 раундов и по решению судей победу одержал украинский чемпион. Таким образом все четыре пояса (WBA, WBO, IBF, IBO) остаются у украинского боксера.

Кроме того, Усик завоевал титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: