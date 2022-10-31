Сергей Городничев предсказывает хорошее будущее Ортису.

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев проанализировал победу Василия Ломаченко над американцем Джемейном Ортисом.

"Посмотрел бой Василия Ломаченко с Ортисом. Бой неплохой, но Вася уже старенький, много ударов стал пропускать. А вот Ортис - красавец, хорошее у него будущее. Ждем бой Вася Ломаченко - Хэйни", - сказал специалист на своем YouTube-канале.

Василий Ломаченко: какие дальнейшие планы

Победа над Ортисом стала для украинца 17-й на профессиональном ринге. Далее Ломаченко и его команда сделают все возможное, чтобы организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Все пояса держит в своих руках американец Девин Хэйни, который готов принять вызов Ломаченко.

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Теофимо Лопес видит фаворитом именно украинца в бою Ломаченко - Хэйни.

Хэйни в октябре этого года повторно побил австралийца Камбососа и таким образом защитил свои титулы.

Ломаченко в 2020 году имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Лопес одолел Василия единогласным решением судей.

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