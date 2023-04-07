Титульный бой между Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий бой Василия Ломаченко против Девина Хэйни, который является абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Украинец считает, что на исход этого боя могут повлиять посторонние факторы.

"Я смотрел, что показывают букмекеры, будто Хэйни - фаворит. Но не надо недооценивать Ломаченко. Мне кажется, он супер мотивирован. Так что это будет интересное сражение.

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Не забывайте, что Хэйни проводит последний бой с Top Rank. А как мне известно, Top Rank никого не оставляет с поясами. Поэтому мне кажется, что даже если Хэйни будет получше, в равном бою победу отдадут Ломаченко.

Таким образом, потом его сведут со Стивенсоном, о чем уже говорил Боб Арум", - заявил Александр Гвоздик в комментарии Youtube-каналу "Одной Левой".

Напомним, бой между Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. На кону в этом поединке будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сейчас всеми поясами в этой весовой категории владеет Девин Хэйни. Американец завоевал эти титулы, победив Джорджа Камбососа из Австралии.

Добавим, что в активе Хэйни 29 побед в 29 поединках в профессиональном боксе. 15 раз американец побеждал соперников нокаутом.

Василий Ломаченко провел 19 боев на профи-ринге, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и дважды проиграл.

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