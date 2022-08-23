Это предлагается сделать, в частности с учетом подъема боксером международного авторитета Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту о присвоении звания Герой Украины украинскому боксеру Александру Усику (№7692).

Текст проекта постановления авторства народного депутата Юрия Загороднего размещен на сайте парламента.

В тексте обращения отмечается, что 21 августа Усик, который владеет титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, отстоял все свои чемпионские пояса в бою-реванше с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и получил титул чемпиона мира.

"Чемпионский бой длился все 12 раундов. В итоге Александр Усик одержал победу раздельным решением судей. Он посвятил этот поединок Украине и ее Вооруженным силам", - говорится в тексте.

Так, предлагается "за весомый личный вклад в развитие отечественного спорта, достижение высоких результатов, обнаруженные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины" присвоить Усику звание героя Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Он длился все 12 раундов и по решению судей победу одержал украинский чемпион. Таким образом, все четыре пояса (WBA, WBO, IBF, IBO) остаются у украинского боксера.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу Усика трудной и важной.

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