Максим Галиничев добровольцем вступил в ряды украинских защитников.

Защищая Украину от российских оккупантов погиб призер юношеской Олимпиады-2018 Максим Галиничев.

22-летний боксер ушел из жизни 10 марта в Луганской области, сообщает Федерация бокса Украины.

"Вся боксерская семья будет вечно помнить Максима. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье боксера", - говорится в сообщении ФБУ.

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Максим Галиничев становился чемпионом Европы-2017 среди молодежи (до 17 лет), серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года в Буэнос-Айресе и серебряным призером чемпионата Европы-2021 (до 22 лет).

В мае 2022 года Галиничев отказался участвовать в чемпионате Европы по боксу и добровольцем вступил в ряды украинских защитников в составе десантно-штурмовых войск.

Во время войны боксер получил два ранения, но снова вернулся на фронт. Галиничев защищал Украину во 2 батальоне 5 роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады (25 ОПГБр, военная часть А1126).

Ранее УНИАН сообщал, что в боях с российскими оккупантами под Бахмутом в возрасте 30 лет погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный".

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