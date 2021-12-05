Поединок ознаменовался редчайшим событием.

В австралийском Нортбридже состоялся боксерский поединок между Джо Маккоем (1-0-1) и Фано Кори (7-5-1). Этот бой ознаменовался тем, что боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун.

Это произошло во втором раунде. Боксеры в один момент нанесли друг другу удары с правой и упали на канвас.

Рефери открыл счет для обоих соперников. Но они смогли подняться и продолжить поединок.

Бой в итоге завершился вничью - судьи не смогли определить победителя. Двое из них насчитали ничью, один отдал победу Маккою. Таким образом, ничья была зафиксирована раздельным решением судей. Стоит отметить, что Кори по ходу боя еще два раза побывал в нокдауне.

Видео опубликовал Instagram championsgym.

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Автор: Антон Дударь