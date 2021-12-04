Сторона Фьюри делает все, чтобы организовать бой против украинца.

Промоутер Боб Арум заявил о том, что Саудовская Аравия заинтересовалась возможностью организовать бой обладателя поясов IBF, WBO, WBA и IBO Александра Усика против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри за все пояса супертяжелого веса.

По словам промоутера, единственное, что осталось сделать для организации поединка, уговорить Энтони Джошуа отказаться от реванша с украинцем.

"Усик победил Джошуа и заполучил пояса, которые очень интересуют Тайсона Фьюри. Мы делаем все, чтобы Джошуа отступил и дал шанс на бой за все титулы.

Уже идут переговоры о бое Усик - Фьюри в Саудовской Аравии. Они хотят организовать бой в марте. Но нужно договориться с Джошуа.

Если не выйдет, то, скорее всего, Фьюри подерется с Диллианом Уайтом", - приводит слова Арума Boxingnews24.

Читайте такжеУсик заявил, что станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (видео)Стоит отметить, что Энтони Джошуа запросил 40 миллионов долларов, чтобы уступить Тайсону Фьюри право весеннего боя с Александром Усиком.

Однако сопромоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, дал понять, что в удовлетворении финансовых аппетитов Джошуа нет ничего нереального.

"Отступные для Джошуа? У нас есть ограниченное время, в течение которого это может произойти или нет. Однако я настроен положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это", – приводит слова Фрэнка Уоррена Daily Mail.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Владимир Медяник