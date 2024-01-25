Александр Усик и Тайсон Фьюри: сразятся 17 февраля в Саудовской Аравии.

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол дал прогноз на самый ожидаемый бой 2024 года за титул абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

В своем комментарии для Luckypunch Постол отметил:

"Я очень жду этого поединка, потому что будет очень интересно. У Александра 3 пояса, у Фьюри, бой будет за абсолют. С нетерпением буду ждать. Я думаю, нет, не думаю, а я уверен, что Усик победит. Я смотрел бой Фьюри против Нганну, очень тяжелый, но я не думаю, что он это сделал специально, видимо, он плохо подготовился. Конечно, к поединку с Усиком он будет хорошо готовиться. Но все равно я считаю, что Александр на голову выше, лучше и победа будет за ним".

Видео дня

Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015-2016 годах.

Ранее свой прогноз в пользу Усика сделал другой украинский боксер Сергей Богачук, отметивший:

"Думаю, что победит Усик. Благодаря тому, что он заслужил. Он реальный работяга. Он делает такой объем работы. Он и физически сильный. И интеллектуально. Классный пацан. Классный боксер. То, что он делает. То, чего он уже достиг… Усик — это легенда. То, что он делает — просто невероятно. Не знаю, был ли когда-нибудь в истории такой тяж. Он настолько быстрый и подвижный, что может дать фору бойцу среднего веса. А он все это делает с весом тяжа".

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних лет станет Саудовская Аравия.

Александр Усик свой последний поединок провел в августе прошлого года против Даниэля Дюбуа. Украинец победил нокаутом в девятом раунде и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Всего в послужном списке Усика 21 победа в 21 бою в профессиональной карьере.

Тайсон Фьюри за свою карьеру одержал 34 победы в 35 боях (1 ничья) на профи-ринге. В своем предыдущем бою британец с трудом одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся в октябре 2023 года и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей.

Вас также могут заинтересовать новости: