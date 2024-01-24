Сергей Богачук уверенно ставит на соотечественника Усика.

Украинский боксер Сергей Богачук поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Он уверен, что Усик будет фаворитом предстоящего боя, сообщает Национальная лига профессионального бокса Украины.

Говоря о преимуществах Усика Богачук отметил:

"Думаю, что победит Усик. Благодаря тому, что он заслужил. Он реальный работяга. Он делает такой объем работы. Он и физически сильный. И интеллектуально. Классный пацан. Классный боксер. То, что он делает. То, чего он уже достиг… Усик — это легенда. То, что он делает — просто невероятно. Не знаю, был ли когда-нибудь в истории такой тяж. Он настолько быстрый и подвижный, что может дать фору бойцу среднего веса. А он все это делает с весом тяжа".

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Также он высказался о дальнейших перспективах Усика, отметив, что впереди у Александра еще более интересные соперники:

"Если честно, я не думаю, что Усик "завяжет" с боксом после этого боя. Думаю, он пойдет дальше. А там могут быть еще более интересные боксеры. Поскольку на данный момент это — один из важнейших его поединков в жизни, он подойдет к нему в 100% готовности: и физически, и морально. Думаю, что он выйдет и выиграет у Фьюри за счет скорости и подвижности".

Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. В этом поединке определится первый в 21-м веке абсолютный чемпион королевского дивизиона. Кроме того, победитель этого сражения станет первым абсолютным чемпионом хевивейта в эпоху четырех основных поясов.

Сергей Богачук является боксером первого среднего веса и в ближайшее время может провести бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Это произойдет, если Джармела Чарло лишат права на титул чемпиона.

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