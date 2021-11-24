Василий Ломаченко расположился на 9-й строчке.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в свежем рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring занял вторую позицию.

Рейтинг опубликован на портале The Ring.

Топ-10 рейтинга

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инуэ

5. Джош Тейлор

6. Эррол Спенс

7. Теофимо Лопес

8. Хуан Франциско Эстрада

9. Василий Ломаченко

10. Казуто Йока

Первое место удерживает Сауль Альварес, который недавно стал абсолютным чемпионом мира. Теренс Кроуфорд поднялся на третью строчку после эффектного нокаута в бою с Шоном Портером.

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Александр Усик - чемпион мира: главное

Этой осенью Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Уже известно, что Усик проведет реванш с британцем.

Александр получил пояса, которые забрал у Джошуа и показал их публике.

В лагере Тайсона Фьюри планируют провести бой с украинцем.

Автор: Артем Будрин