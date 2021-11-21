34-летний американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,6 кг. Он нокаутировал своего соотечественника и ровесника Шона Портера.
Бой прошел в Лас-Вегасе. Кроуфорд победил техническим нокаутом в десятом раунде. Таким образом, Теренс в пятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с июня 2018 года.
В активе Кроуфорда 38 побед (29 - досрочно) и ни одного поражения. Портер потерпел четвертое поражение при 34 победах. Шон после поединка объявил о завершении карьеры.
Кроуфорд регулярно попадает в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).
Видео обзор боя