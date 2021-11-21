Теренс Кроуфорд побил Шона Портера и тот после поражения объявил о завершении карьеры.

34-летний американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,6 кг. Он нокаутировал своего соотечественника и ровесника Шона Портера.

Бой прошел в Лас-Вегасе. Кроуфорд победил техническим нокаутом в десятом раунде. Таким образом, Теренс в пятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с июня 2018 года.

В активе Кроуфорда 38 побед (29 - досрочно) и ни одного поражения. Портер потерпел четвертое поражение при 34 победах. Шон после поединка объявил о завершении карьеры.

Кроуфорд регулярно попадает в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).

Видео обзор боя

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Автор: Артем Будрин