Василий Ломаченко в рейтинге занял 29-е место.

Авторитетный статистический портал BoxRec опубликовал свежий рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Об этом сказано на официальном сайте BoxRec.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа поднялся на 4-ю позицию.

А в рейтинге супертяжеловесов Усик по версии этого сайта вообще расположился на первой строчке.

Топ-10 P4P по версии BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Эррол Спенс (США)

4. Александр Усик (Украина)

5. Теренс Кроуфорд (США)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Каллум Смит (Великобритания)

9. Йорденис Угас (Куба)

10. Джош Тейлор (Великобритания)

29. Василий Ломаченко (Украина)

Топ-10 супертяжеловесов по версии BoxRec

1. Александр Усик (Украина)

2. Энтони Джошуа (Великобритания)

3. Диллиан Уайт (Великобритания)

4. Джозеф Паркер (Австралия)

5. Майкл Хантер (США)

6. Энди Руис (США)

7. Дерек Чисора (Великобритания)

8. Кубрат Пулев (Болгария)

9. Мурат Гассиев (Россия)

10. Джо Джойс (Великобритания)

29. Владислав Сиренко (Украина)

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин