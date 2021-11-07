Сауль Альварес эффектно победил Калеба Планта.

В ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand завершилось боксерское шоу, в главном событии которого чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес по прозвищу "Канело" победил чемпиона IBF в супересреднем весе Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира.

Противостояние началось ожидаемо. Плант боксировал с дальней дистанции, Канело неспешно поддавливал. Половину раунда мексиканец просто присматривался к сопернику, выбросил несколько акцентированных ударов по корпусу. Во второй трехминутке мексиканец действовал активнее, все чаще зажимал оппонента у канатов, настойчиво обрабатывал корпус Планта.

Альварес начал включаться и уже к восьмой трехминутки было минимум сомнений в том, кто одержит победу в этой встрече.

Все решилось в 11-м раунде. Сначала мексиканец отправил своего соперника в нокдаун, а потом уже довел дело до нокаута. Судья остановил бой. Для Планта это первое поражение в профессиональной карьере.

До остановки боя Альварес лидировал на карточках всех судей: 98-92, 96-94 и 97-93.

Видео боя:

Таким образом, мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

Альварес - Сондерс: итоги боя

Альварес проводил свой третий бой в 2021 году. Мексиканец выходил в ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО). В мае Канело победил Билли Джо Сондерса .

В послужном списке Альвареса 58 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Для Калеба Планта это поражение стало первым в карьере. До этого Плант одержал 21 победу в 21 поединке.

Автор: Владимир Медяник