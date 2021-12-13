Украинскому боксеру предлагали проиграть финал чемпионата мира за 300 тысяч евро.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, что на любительском чемпионате мира по боксу в Баку в 2011 году его пытались убедить сдать бой за 300 тысяч евро.

Тогда соперником будущего обладателя олимпийского "золота" был азербайджанский боксер, чемпион Европы Теймур Мамедов.

"Правда ли, что перед финальным поединком чемпионата мира, состоявшегося в Баку в 2011 году, меня пытались подкупом заставить проиграть представителю Азербайджана Теймуру Мамедову? Да, мне предложили € 300 тыс. Наверное, это были местные ребята. Ко мне пришёл мужчина и сказал, что предлагают именно такую ​​сумму. Я не согласился.

Мобилизовало ли меня это перед финалом? Я думал, что теперь € 300 тыс. можно разделить между тремя судьями и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана. Я вышел на ринг с мыслью, что надо очень сильно бить. Слава богу, им не удалось", - сказал Усик в интервью изданию Przeglad Sportowy.

Видео боя Усик - Мамедов на чемпионате мира 2011 года:

Усик и Мамедов также могли сразиться друг с другом и в решающем поединке Олимпийских игр-2012 в Лондоне, где украинский боксер стал чемпионом, но тогда азербайджанец проиграл в полуфинале Клементе Руссо из Италии и довольствовался "бронзой".

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В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.

Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.

Автор: Владимир Медяник