Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что был бы не против встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, который занимает первое место в различных рейтингах лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
В комментарии FightHype.com Усик заявил, что готов встретиться с Альваресом в крузервейте (первом тяжелом весе), при одном условии:
"Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, потому что я потом опять туда вернусь".
"Если мы встретимся, то мне придется выиграть у него", - сказал Усик.
Напомним, что Усик становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
Альварес проведет дебютный бой в крузервейте против Илунги Макабу. Мексиканец попытается завоевать пояс WBC и стать чемпионом мира в пяти разных весах.
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Ранее возможный бой Усика и Альвареса прокомментировал промоутер украинца.
Сауль Альварес: что о нем известно
- Альварес провел на профи-ринге 60 боев: он одержал 57 побед при одном поражении (от Флойда Мейвезера) и двух ничьих.
- В предыдущем поединке 6 ноября он победил Калеба Планта в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
- Альварес также выигрывал титулы в первом среднем, среднем и полутяжелом весе.
- Переход в крузервейт мексиканец назвал "самым большим вызовом в своей карьере".
- В недавнем рейтинге лучших боксеров мира от The Ring Усик расположился на втором месте сразу за Альваресом.