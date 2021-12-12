Александр Усик порассуждал на тему возможного боя с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что был бы не против встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, который занимает первое место в различных рейтингах лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

В комментарии FightHype.com Усик заявил, что готов встретиться с Альваресом в крузервейте (первом тяжелом весе), при одном условии:

"Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, потому что я потом опять туда вернусь".

"Если мы встретимся, то мне придется выиграть у него", - сказал Усик.

Напомним, что Усик становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Альварес проведет дебютный бой в крузервейте против Илунги Макабу. Мексиканец попытается завоевать пояс WBC и стать чемпионом мира в пяти разных весах.

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Ранее возможный бой Усика и Альвареса прокомментировал промоутер украинца.

Сауль Альварес: что о нем известно

Альварес провел на профи-ринге 60 боев: он одержал 57 побед при одном поражении (от Флойда Мейвезера) и двух ничьих.

В предыдущем поединке 6 ноября он победил Калеба Планта в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Альварес также выигрывал титулы в первом среднем, среднем и полутяжелом весе.

Переход в крузервейт мексиканец назвал "самым большим вызовом в своей карьере".

В недавнем рейтинге лучших боксеров мира от The Ring Усик расположился на втором месте сразу за Альваресом.

Автор: Антон Дударь