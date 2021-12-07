Александр Усик / фото REUTERS
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кого мог бы сыграть в кино.
Цитирует боксера Parimatch Ukraine.
"Есть ли у меня потенциал в кино? Естественно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прям шизанутого-шизанутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке", - сказал Усик.
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Александр Усик - чемпион мира: главное
- Этой осенью Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Уже известно, что Усик проведет реванш с Джошуа.
Александр получил пояса, которые забрал у Джошуа и показал их публике.
Тайсон Фьюри планирует провести бой с украинцем.