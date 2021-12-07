Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кого мог бы сыграть в кино.

Цитирует боксера Parimatch Ukraine.

"Есть ли у меня потенциал в кино? Естественно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прям шизанутого-шизанутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке", - сказал Усик.