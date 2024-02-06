Александр Усик высказался о переносе боя за "абсолюта" против Тайсона Фьюри.

Обладатель поясов WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Александр Усик упрекнул чемпиона WBC Тайсона Фьюри в неуважении.

17 февраля этого года должен был состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем и британцем, однако "Цыганский король" получил травму и поединок был перенесен.

Александр Усик рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы подготовиться к бою, который был в итоге сорван по вине Фьюри.

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"Я никого не осуждаю. Но дело в том, что мы должны относиться к своей работе более серьезно, это очень важно, и мы должны быть осторожными. Мы должны относиться к этому профессионально. Мы должны проводить каждую минуту на ринге с намерением проявить уважение к оппоненту.

Судить кого-то за его ошибки - это слабость. Я чувствую себя очень хорошо, и даже если кто-то пытается играть со мной, они играют по моим правилам. Я пожертвовал всеми датами, которые хотел провести с семьей: Рождеством, Новым годом, днем рождения второго сына и рождением дочери. Я должен был быть рядом со своей женой", - приводит слова Усика The Mirror.

Напомним, бой Усик - Фьюри был перенесен на 18 мая 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в эпоху четырех основных поясов.

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