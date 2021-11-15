Украинский чемпион мира взобрался на четвертую позицию.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик улучшил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Рейтинг опубликован на портале BoxRec.

Усик поднялся с пятого места на четвертое, опередив американца Эррола Спенса.

Данный рейтинг формируется автоматически - он основывается на статистике боев.

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Топ-10 рейтинга

1. Сауль Альварес

2. Геннадий Головкин

3. Тайсон Фьюри

4. Александр Усик

5. Эррол Спенс

6. Энтони Джошуа

7. Маирис Бриедис

8. Каллум Смит

9. Йорденис Угас

10. Джош Тейлор

Еще один украинец, экс-чемпион мира Василий Ломаченко располагается в рейтинге на 30-м месте.

Напомним, Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе после того, как победил Энтони Джошуа.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Антон Дударь