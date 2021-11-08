Украинский боксер успешно замаскировался.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик побывал в одном из украинских супермаркетов и остался неопознанным.

Украинский боксер зашел купить холодный чай и при этом замаскировался так, чтобы его было практически невозможно узнать.

Усик надел наряд, похожий на тот, в котором он выходил на ринг на бой против Энтони Джошуа. Лицо боксера скрывал шлем, как у космонавта.

В итоге Усика никто не узнал. "Операция успешна", - сказал он, оплатив покупку.

Видео появилось в Instagram.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Антон Дударь