В таком костюме Александр Усик выходил на бой с Энтони Джошуа / скриншот
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик побывал в одном из украинских супермаркетов и остался неопознанным.
Украинский боксер зашел купить холодный чай и при этом замаскировался так, чтобы его было практически невозможно узнать.
Усик надел наряд, похожий на тот, в котором он выходил на ринг на бой против Энтони Джошуа. Лицо боксера скрывал шлем, как у космонавта.
В итоге Усика никто не узнал. "Операция успешна", - сказал он, оплатив покупку.
Видео появилось в Instagram.
Александр Усик в супермаркете
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.