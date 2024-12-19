Победитель получит культовый пояс в честь годовщины легендарного поединка между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом.

В Эр-Рияде 21 декабря состоится бой в супертяжелом весе за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO. В поединке будут соревноваться украинский боксер Александр Усик и британский боец Тайсон Фьюри.

В то же время президент WBC Маурисио Сулейман сообщил в своих соцсетях, что победитель этого боя получить памятный пояс в честь 50-й годовщины "Грохота в джунглях". Речь идет о легендарном поединке, который состоялся в Заире в октябре 1974 года, когда Мухаммед Али нокаутировал Джорджа Формана в восьмом раунде.

По словам Сулеймана, этот пояс "разработан в сердце Африки". Ремешок с золотой и леопардовой гаммой имеет золотые пластины, символизирующие профессиональный путь Усика и Фьюри.

Реванш Усик - Фьюри - последние новости

Как писал УНИАН, Усик и Фьюри уже прибыли на поединок в Эр-Рияд. Они устроили "церемонию прибытия", сойдя с самолета в прямом эфире. Во время разговора с ведущей шоу украинец заявил, что уверен в своей победе, однако отметил, что Фьюри остается сложным соперником.

В то же время тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал, кто победит в реванше Усик - Фьюри:

"Болельщики думают, что он (Фьюри - УНИАН) больше, поэтому он может просто подойти к нему. Черт, никто не может просто подойти к Александру Усику. Я думаю, что Фьюри получит еще больше побоев, если он просто подойдет к нему. Он будет попадать во всевозможные ловушки. Я просто не думаю, что Фьюри сможет побить Усика. Я действительно не думаю".

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