Реванш Усика и Фьюри: бойцы провели 'церемонию прибытия' на поединок

Поединок будет оценивать четвертый "судья", который основан на технологиях искусственного интеллекта.

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри прибыли на поединок-реванш за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Они устроили "церемонию прибытия", сойдя с самолета в прямом эфире, сообщает DAZN Boxing.

Украинец не только сошел с самолета на "церемонию прибытия", но и примерил на себя роль пилота. Во время разговора с ведущей шоу Усик заявил, что уверен в своей победе, но отметил, что Фьюри остается сложным соперником.

"Мой план такой же. Мы с Фьюри знаем друг друга, потому что смотрим бои и боксировали в первом поединке", - сказал он.

Усик добавил, что через 10-15 лет люди будут вспоминать их поединки с Фьюри.

"Они скажут: "Да, я помню, Усик дважды победил"", - подчеркнул украинец.

По словам Усика, он чувствует себя прекрасно и готов к матчу-реваншу. Он заверил, что не сомневается в своей победе.

Кроме того, поединок будет оценивать и четвертый "судья", сообщает The Independent. Он будет основан на технологиях искусственного интеллекта.

В издании отметили, что об этом решении объявил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. По его словам, это эксперимент, который не повлияет на официальные результаты поединка.

Напомним, что на кону в поединке-реванше будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Реванш Усик - Фьюри - последние новости

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал о своем идеальном выходном с Тайсоном Фьюри. По словам украинца, он бы занялся многими делами с британским боксером, если бы у них был такой день.

Кроме того, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт назвал победителя реванша Усик - Фьюри. По словам тренера, Усик слишком упрямый, чтобы уступить Фьюри.

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