Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором встретятся обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик и чемпионом WBC Тайсон Фьюри.

Официальным транслятором исторического мегафайта по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN.

В Украине официальная трансляция боя Усик - Фьюри также будет доступна на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).

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Стоит отметить, что в Великобритании поединок за "абсолюта", помимо упомянутого транслятора, также будут транслировать каналы TNT Sports PPV и Sky Sports PPV.

Предыдущие бои Александра Усика на территории Украины транслировал сервис MEGOGO. Однако на сегодняшний день данная платформа официально не сообщала, что планирует трансляцию главного поединка в карьере украинского боксера.

Усик - Фьюри: что известно о бое

Бой Усик - Фьюри официально состоится 17 февраля в саудовском Эр-Рияде на "Kingdom Arena".

На кону в этом поединке будет звание абсолютного чемпиона в королевском дивизионе.

Победитель боя Усик - Фьюри получит специальный пояс абсолютного чемпиона мира, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе".

Организаторы боя сообщают, что специальным гостем мероприятия станет легендарный Леннокс Льюис, который был последним абсолютным чемпионом хевивейта.

В андеркарде поединка Усик - Фьюри выступят бывший чемпион мира IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая, 19-летний Мозес Итаума и чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе Джо Кордина.

Свой последний бой Александр Усик провел 27 августа в польском Вроцлаве. Украинский боксер нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в 9-м раунде и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке 28 октября победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.

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