Иван Редкач считает, что Дюбуа может победить Усика.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет следующий бой против британца Даниэля Дюбуа.

Своим прогнозом на титульный поединок поделился скандальный украинский боксер Иван Редкач. Он считает, что 25-летний британец может выиграть у Усика только в том случае, если у него получится нокаутировать Александра.

"Шансы у Дюбуа есть. Он настоящий супертяжеловес, и если он сможет донести до цели один акцентированный удар, то он может решить судьбу поединка.

Видео дня

Это бокс, а не шашки или шахматы. Один удар - и бой закончится", - приводит слова Редкача AllBoxing.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на "Tarczynski Arena". Ранее боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Добавим, что Усик и Дюбуа на профи-ринге провели по 20 поединков. В послужном списке украинца 20 побед (13 нокаутом), у британца - 19 побед и одно поражение.

Свой предыдущий бой Александр Усик провел в августе прошлого года. Украинский боксер в реванше победил Энтони Джошуа, защитив титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Даниэль Дюбуа в последнем своем бою нокаутировал южноафриканского боксера Кевина Лерену. Поединок состоялся в декабре 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: