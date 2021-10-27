Энтони Джошуа объяснил, почему он не откажется от реванша.

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа готов боксировать с Александром Усиком в Киеве.

Британец сделал такое заявление во время интервью Ютуб-каналу IFL TV.

"Где будет бой - решают менеджеры. Я действительно приехал бы в Украину, если это нужно. Но поскольку Усик - чемпион и захочет на этом больше заработать, то он будет сам выбирать место реванша. Однако мне все равно куда ехать. Я приеду побеждать", - дерзко сказал Джошуа.

"Усик - сейчас бог в боксе. Я хочу с ним драться. Он чемпион мира в супертяжелом весе. И если кто-то говорит, что мне не нужно с ним больше драться, то они, видимо, не знают меня. Я так долго учился и набирался опыта за всю свою карьеру. И нахожусь на таком уровне - поверьте, здесь очень непросто быть. А промежуточный бой для разогрева? Та не нужен мне никакой бой для разогрева", - добавил Энтони.

"Бокс - это спорт воинов, они находятся всегда на передовой. Представьте себе, чтобы кто-то из великих чемпионов прошлых лет заявил, мол, не нужен реванш, нужны бои для разогрева. Что бы про него сказали: "Этот парень вообще воин?", - объяснил Джошуа.

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Автор: Артем Будрин