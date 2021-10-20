Британский боксер отказался от услуг специалиста, который готовил его к первому поединку.

Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа решил сменить тренера для подготовки к реваншу с украинцем Александром Усиком.

Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.

На этой неделе Джошуа работает с американским специалистом Ронни Шилдсом, о чем сообщил сам тренер. Они присматриваются друг к другу, чтобы понять, стоит ли продолжать сотрудничество.

Шилдс ранее тренировал экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо и чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло

Ранее Джошуа также встречался с Эдди Рейносо, который является тренером Сауля Альвареса, и с Вирджиллом Хантером.

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К первому бою против Усика Джошуа готовил Роб Маккракен.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Антон Дударь