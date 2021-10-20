Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа решил сменить тренера для подготовки к реваншу с украинцем Александром Усиком.
Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.
На этой неделе Джошуа работает с американским специалистом Ронни Шилдсом, о чем сообщил сам тренер. Они присматриваются друг к другу, чтобы понять, стоит ли продолжать сотрудничество.
Шилдс ранее тренировал экс-чемпиона мира Гильермо Ригондо и чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло
Ранее Джошуа также встречался с Эдди Рейносо, который является тренером Сауля Альвареса, и с Вирджиллом Хантером.
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К первому бою против Усика Джошуа готовил Роб Маккракен.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ею.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
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