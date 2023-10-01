Александр Гвоздик одержал третью подряд победу после возобновления карьеры.

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика против бразильца Исаака Родригеса.

Поединок прошел в андеркарде боя Сауль Альварес - Джермелл Чарло и завершился сокрушительной победой украинского боксера.

Уже в конце первого раунда Гвоздик мощно атаковал Родригеса, ему удалось прижать бразильца к канатам, но добивать его Александр не стал.

Развязка боя наступила во втором раунде. Александру Гвоздику удалось провести успешную комбинацию ударов и сбить соперника с ног. Бразильский боксер поднялся до конца отсчета, однако рефери все же принял решение остановить бой.

Видео нокаута:

Отметим, что Гвоздик одержал третью подряд победу после возобновления карьеры. В своем предыдущем бою украинец в шестом раунде нокаутировал представителя Латвии Ричардса Болотникса.

Всего в послужном списке украинского боксера 20 побед и одно поражение в 21 бою на профи-ринге.

Напомним, единственное поражеине Александр потерпел в 2019 году. В объединительном бою украинец досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул WBC.

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