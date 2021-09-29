Александр Хижняк / фото REUTERS
Украинский боксер Александр Хижняк признан лучшим боксером 2021 года по версии Международной ассоциации аматорского бокса (AIBA).
Об этом сообщил официальный сайт Федерации бокса Украины.
Напомним, что в этом году Хижняк стал серебряным призером Олимпиады в Токио.
Отец украинского боксера Александр Хижняк-старший признан лучшим тренером года по версии AIBA.
Они получили соответствующие сертификаты.
Александр Хижняк с отцом / фото ФБУ
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Александр Хижняк: достижения
- Хижняк становился чемпионом мира в 2017 году. На том турнире он был признан лучшим боксером чемпионата.
- Также в его активе победа на чемпионате Европы-2017, бронза на ЧЕ-2015 и победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль, уступив в финале. Он прокомментировал свое поражение в финале.
- Хижняк также подчеркнул, что пока не будет переходить в профессионалы. Он останется в любительском боксе до Олимпиады-2024.