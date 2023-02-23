Украина присоединилась к странам, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу среди мужчин и женщин.

Сборная Украины по боксу не будет участвовать в женском и мужском чемпионатах мира в 2023 году из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

Об этом сообщил вице-президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Олег Ильченко в комментарии Суспильне Спорт.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров - это Россия и Беларусь

Позиция основная: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска РФ, они все апеллируют, что не будут выступать", - сказал Ильченко.

Кроме того, вице-президент ФБУ заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут выступать боксеры из России или Беларуси.

Для сборной Укрианы теперь главным турниром 2023 года станут Европейские игры. В июне соревнования, которые будут иметь статус отбора на Олимпиаду, примет Польша.

Напомним, женский ЧМ-2023 по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, мужской - с 1 по 14 мая в Узбекистане.

Как сообщал УНИАН, в октябре Международная федерация бокса (IBA) сняла все санкции с представителей России и Беларуси, позволив им выступать на соревнованиях. Они объяснили это тем, что "политика не должна влиять на спорт".

После этого ряд стран объявили о своем решении бойкотировать ЧМ-2023 по боксу. Помимо Украины, отказались участвовать в соревнованиях девять стран: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

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