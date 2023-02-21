Еще одна страна приняла решение бойкотировать мировое первенство по боксу.

Польша приняла решение бойкотировать чемпионат мира по боксу.

Польская боксерская ассоциация объявила о том, что не поедет на мужское и женское первенство из-за запланированного участия в соревнованиях спортсменов РФ и Беларуси под своими национальными флагами.

"Мы одна из первых спортивных ассоциаций, которая после начала войны в Украине приняла постановление, что мы не будем выступать на соревнованиях, где будут участвовать россияне и беларусы.

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С тех пор новое постановление мы не принимали, поэтому старое остается в силе. Мы последовательны в своих действиях", - приводит слова вице-президента Польской боксерской ассоциации Мацея Демеля издание Sport.pl.

Как сообщал УНИАН, в октябре Международная федерация бокса (IBA) сняла все санкции с представителей России и Беларуси, позволив им выступать на соревнованиях. Они объяснили это тем, что "политика не должна влиять на спорт".

Напомним, женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, мужской - с 1 по 14 мая в Узбекистане.

Ранее о бойкоте ЧМ по боксу объявили США, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.

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