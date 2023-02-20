Решение было принято единогласно.

Нидерланды приняли решение бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за допуска к ним российских и беларуских спортсменов.

Об этом сообщил Президент Федерации бокса Нидерландов Борис Ван дер Ворст в микроблоге Twitter. "Правление было вынуждено действовать ответственно и единогласно проголосовало за то, чтобы не направлять делегации на мероприятия IBA, которые нарушают санкции МОК, включая чемпионат мира по боксу IBA среди женщин в Индии", - написал он.

В официальном заявление Федерации говорится, что Совет проголосовал за это единогласно: "Текущая позиция Международной ассоциации бокса по участию российских и беларуских боксеров на международных соревнованиях под национальной символикой, а также разрешение на проведение соревнований по боксу в России и Беларуси привело к вопиющим нарушениям санкций Международного комитета на соревнованиях IBA".

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Как сообщал УНИАН, в октябре Международная федерация бокса (IBA) сняла все санкции с представителей России и Беларуси, позволив им выступать на соревнованиях. Они объяснили это тем, что "политика не должна влиять на спорт".

Как известно, с 2020 года федерацию возглавляет россиянин Умар Кремлев. Ранее Международный олимпийский комитет поднял вопрос об исключении бокса из Игр 2024 года из-за связей с российским "Газпромом".

О бойкоте IBA уже объявили США, Канада, Чехия, Швеция, Финляндия и Великобритания.

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