В ассоциации считают, что спортсмены из этих стран "не имеют отношения" к войне в Украине.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила вернуть российских и беларуских боксеров на их места в рейтинге.

Как говорится в заявлении ассоциации, решение было принято после длительного обсуждения всех членов обоих комитетов (Комитета чемпионатов и Рейтингового комитета) во время съезда, который проходил с воскресенья, 11 декабря, в штате Флорида (США).

"Спортсмены из этой страны не являются военными или членами правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины или любому текущему конфликту. ... На благо спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинг и биться за титулы WBA", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в WBA подчеркнули, что любой боец, который высказывается в поддержку войны или участвует в ней, будет немедленно отстранен.

Предыдущие решения WBA в отношении спортсменов из РФ и Беларуси

Вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину Всемирная боксерская ассоциация провела заседание правления, на котором единогласно были одобрены санкции в отношении России и Беларуси.

28 февраля было принято решение исключить российских и белорусских боксеров из будущих рейтинговых списков.

Было объявлено, что российским и беларуским официальным лицам будет запрещено участвовать в боях чемпионатов мира и региональных чемпионатов. Допуск российских боксеров на ринг не был возможен с российским флагом, их гимн не звучал, а страну не объявляли.

В то же время отмечалось, что эти меры являются временными и будут пересматриваться ежемесячно.

Вас также могут заинтересовать новости: