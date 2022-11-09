Совет не будет санкционировать бои в этих странах.

Всемирный боксёрский совет (World Boxing Council) исключает из своих рейтингов российских и беларуских спортсменов.

Граждане этих стран не смогут бороться за титул чемпиона WBC, заявил президент совета Маурисио Сулейман, пишет Skysports.

"Все бойцы из России и Беларуси исключаются из рейтинга WBC", - сказал Сулейман.

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По его словам, совет не будет санкционировать бои в этих двух странах, и ни один гражданин этих двух стран не сможет бороться за титул чемпиона WBC.

"Я хочу выразить глубокое сожаление спортсменам, промоутерам, представителям боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от этих последствий действий вне ринга", - добавил он.

WBC

Всемирный боксёрский совет - это профессиональная боксёрская организация, основанная в 1963 году одиннадцатью национальными организациями бокса: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции, Чили.

В конце октября Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета. Пояс в цветах украинского флага вручил ему глава организации Маурисио Сулейман.

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