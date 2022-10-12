Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января 2023 года.

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал решение организаторов Australian Open допустить к участию в турнире теннисистов РФ и Беларуси.

Знаменитый экс-теннисист опубликовал пост в своем Твиттере, в котором выразил свое недовольство решением организаторов турнира серии "Большого шлема".

"Теннис останется в памяти как вид спорта, который радостно встречал поклонников геноцида", - написал Долгополов.

Видео дня

Долгополов написал это в ответ на сообщение о российской теннисистке Авелине Сайфетдиновой, которая лайкала посты в поддержку российских военных, а в сентябре приняла участие в турнире в США.

Напомним, участие беларуских и российских спортсменов в Australian Open-2023 анонсировал глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли. При этом, как сообщил Тайли, на представителей РФ будет распространяться ряд ограничений.

Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину только один из турниров серии "Большого шлема" - Wimbledon - запретил российским и беларуским теннисистам выступить на соревнованиях. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация наказали Wimbledon лишением рейтинговых очков.

Другие турниры "Большого шлема" - Roland Garros и US Open - допустили теннисистов РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом. Это вызвало мощную волну возмущения среди мирового сообщества.

Вас также могут заинтересовать новости: