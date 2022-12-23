В МОК разочарованы тем, что IBA планирует продлить контракт с компанией страны-агрессора.

Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из программы Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Представитель МОК заявил, что Международной боксерской ассоциации (IBA) необходимы реформы, однако из-за российского руководства этот процесс не двигается с мертвой точки. Кроме того, в МОК разочарованы тем, что ассоциация планирует продлить контракт с "Газпромом", из-за чего организация будет напрямую зависеть от российских денег.

"Недавний конгресс IBA еще раз показал, что организация не имеет подлинного интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в своей собственной силе.

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IBA хочет отвлечь внимание от собственных серьезных проблем управления, о чем МОК предупреждал еще в 2019 году. У них нет желания разобраться в реальных вопросах.

Продление спонсорского контракта с "Газпромом" как единственным главным спонсором IBA усугубляет беспокойство, которые МОК выражает снова и снова с 2019 года. Это подтверждает, что IBA будет продолжать зависеть от компании, в значительной степени контролируемой правительством России.

Беспокойство также включает в себя недавнее выполнение решения CAS, которое не привело к новым президентским выборам, а только к голосованию не проводить выборы.

МОК должен будет принять все это во внимание, когда будет принимать дальнейшие решения, которые, возможно, после этих последних событий будут включать отмену боксерского турнира на Олимпийских играх в Париже в 2024 году", - приводит слова представителя МОК Sky Sports.

Напоминм, Международный олимпийский комитет уже исключил бокс из предварительной программы Олимпиады-2028.

О намерениях IBA продлить спонсорское соглашение с "Газпромом" стало известно в середине декабря. Контракт с компанией страны-агрессора был одним из первых распоряжений россиянина Умара Кремлева, когда он стал президентом организации в декабре 2020 года.

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