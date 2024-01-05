Энтони Джошуа отдает предпочтение Александру Усику в бою с Тайсоном Фьюри.

В феврале состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Своим мнением о предстоящем поединке поделился именитый британский боксер Энтони Джошуа. Он считает, что у украинского боксера будет преимущество в этом сражении.

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"Я не знаю, кто победит. Я дрался с Усиком, он является феноменальным боксером и рядом с ним невероятная команда. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда, а у него отличная команда.

Я был с ним в ринге, я изучал его. У него будет преимущество в этом поединке. Считаю так из-за своего опыта, который я получил в боях с ним.

Видел его умения в ринге. Я не собираюсь пропускать этот бой", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, Джошуа дрался с Усиком два раза. Первый поединок состоялся в сентябре 2021 года и завершился победой украинца единогласным решением судей. В августе 2022 года состоялся реванш, в котором Александр одержал победу раздельным решением судей и защитил чемпионские титулы WBO, WBA, IBF и IBO.

Добавим, что бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого поединка станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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