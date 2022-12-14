Александр Усик отметил, что он не обращает внимания на оскорбительные высказывания британца.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что чувствовал, когда вышел на ринг к Тайсону Фьюри, а также прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны "Цыганского короля".

Украинец отметил, что слова британского боксера его никак не задевают, а во время монолога Тайсона он смотрел на него "с большим желанием отбоксировать".

"Я смотрел на него с большим желанием выйти против него в ринг. Он, как всегда, эмоционально бросался грязью. Вообще фиолетово на это. Я такую стенку перед собой поставил, что эта грязь отлетает и попадает на него. На себя вообще не принимаю это. Как он может меня задеть? Обзывается кроликом, бомжем, еще что-то. Я сам шутил. Мне говорят, что я тигр, а я говорю: "Нет, я белый кролик".

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Бомж? Он ошибается, у меня есть дом и прописка. Еще что-то? Что я побил культуриста... Это просто его слова. Психологически он не может удержаться, ему надо бросаться грязью. Думаю, что таким образом он защищает себя. Он не может справиться со своими эмоциями, и он их выдает. Камеры выключаются, и это совсем другой человек. Когда камеры работают - это Тайсон Фьюри, когда камеры выключаются - это Люк Фьюри", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу USYK17.

Напомним, 3 декабря Тайсон Фьюри провел бой против Дерека Чисоры, в котором одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

После боя "Цыганский король" вызвал Усика на бой, грубо оскорбив при этом украинца. Александр подошел к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в феврале-марте 2023 года.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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