Сауль Альварес успешно защитил титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

В ночь на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным поединком вечера стала трилогия Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль Альварес.

Как сообщает издание Mirror, гонорар Сауля Альвареса составил 45 миллионов долларов, тогда как Геннадий Головкин заработал 20 миллионов долларов.

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Стоит отметить, что за первый и второй бои Альварес получил по 5 миллионов долларов. Головкин заработал 3 и 4 миллиона соответственно за предыдущие поединки с Канело.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксерской среде.

Второй бой соперники провели в сентябре 2018 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес.

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