Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей.

В ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным поединком вечера стала трилогия Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.

Мексиканский боксер защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль Альварес.

Отметим, что третий бой Головкина и Альвареса прошел в рамках второго среднего веса, поэтому Геннадий сохранил свои пояса WBA, IBF и IBO, несмотря на поражение.

Видео боя:

Примечательно, что после боя, несмотря на резкие высказывания до этого, боксеры отдали уважение друг другу, а также командам соперника.

Слова боксеров после боя

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин:

"Все знают, что это высочайший класс, лучший поединок в боксе. Все знают, кто такой Канело. Каждый плохой шаг - это конец поединка. Если ты пропустишь удар, то это закончит бой. Посмотрите на его и на мое лица - они чистые, потому что у нас была лучшая подготовка, и мы показали ее в бою.

Этот бой был очень умным, в нем было больше тактики, словно это шахматы. Сегодня Канело оказался лучше. Во второй половине я попытался изменить ход боя. Я чувствовал себя неплохо. Это хороший бой.

Сто процентов, что наша вражда окончена. Сегодня я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята".

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес:

"Головкин - очень хороший боец, поэтому мы здесь. Я рад разделить с ним ринг. Я буду двигаться вперед, чтобы расширить и укрепить свое наследие. Головкин - жесткий боец. Но я рад. Я оставил на ринге все. У меня есть проблемы с левой рукой, поэтому мне нужна операция, но у меня все хорошо. Я воин, поэтому я здесь".

Добавим, что для мексиканца эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях и двух ничьих. Головкин, в свою очередь, потерпел второе поражение. На счету казахстанского боксера 42 победы и одна ничья.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, чем вызвали неоднозначную реакцию в боксерской среде. Второй бой соперники провели в сентябре 2018 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес.

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